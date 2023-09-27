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Гнабри сломал руку в матче «Баварии» с «Пройссеном» в Кубке Германии и выбыл на несколько недель

Гнабри сломал руку в матче «Баварии» с «Пройссеном» в Кубке Германии и выбыл на несколько недель

Мюхенцы выбили «Пройссен Мюнстер», одержав победу в матче 1-го раунда со счетом 4:0. 28-летний игрок был заменен на 11-й минуте.

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