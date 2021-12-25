За сутки в России подтверждено 24 946 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2714 2 Санкт-Петербург 2072 3 Московская область 1431 4 Красноярский край 579 5 Свердловская область 571 6 Краснодарский край 561 7 Пермский край 560 8 Иркутская область 555 9 Челябинская область 539 10 Ростовская область 530 11 Самарская область 516 12 Нижегородская область 492 13 Алтайский край 475 14 Хабаровский край 457 15 Приморский край 447 16 Омская область 408 17 Воронежская область 403 18 Республика Башкортостан 379 19 Новосибирская область 376 20 Ленинградская область 349 21 Кемеровская область 345 22 Ставропольский край 341 23 Саратовская область 321 24 Волгоградская область 316 25 Пензенская область 300 26 Тверская область 296 27 Тюменская область 289 28 Вологодская область 281 29 Архангельская область 280 30 Ульяновская область 279 31 Владимирская область 264 32 Ярославская область 254 33 Липецкая область 252 34 Амурская область 244 35 Астраханская область 228 36 Тульская область 224 37 Забайкальский край 223 38 Кировская область 218 39 Белгородская область 215 40 Смоленская область 212 41 Республика Карелия 209 42 Брянская область 208 43 Тамбовская область 204 44 Республика Коми 203 45 Орловская область 197 46 Республика Бурятия 195 47 Калининградская область 188 48 Калужская область 187 49 Ханты-Мансийский автономный округ 181 50 Ивановская область 180 51 Оренбургская область 173 52 Рязанская область 170 53 Мурманская область 167 54 Курганская область 159 55 Курская область 159 56 Псковская область 157 57 Томская область 152 58 Новгородская область 150 59 Сахалинская область 139 60 Республика Дагестан 134 61 Республика Крым 115 62 Республика Саха (Якутия) 112 63 Республика Хакасия 111 64 Республика Татарстан 102 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 101 66 Кабардино-Балкарская Республика 96 67 Республика Мордовия 90 68 Республика Адыгея 89 69 Республика Чувашия 82 70 Удмуртская Республика 81 71 Республика Ингушетия 78 72 Республика Северная Осетия-Алания 77 73 Чеченская Республика 72 74 Республика Марий Эл 71 75 Карачаево-Черкесская Республика 66 76 Костромская область 62 77 Севастополь 60 78 Камчатский край 40 79 Республика Алтай 38 80 Еврейская автономная область 27 81 Магаданская область 25 82 Республика Калмыкия 17 83 Республика Тыва 15 84 Ненецкий автономный округ 8 85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 368 299 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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