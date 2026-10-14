Латвия не может запретить транзит российского зерна – премьер Кулбергс

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна не может полностью запретить транзит российского зерна через свою территорию.
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