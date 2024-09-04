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Спортсмены из Чехова победили на фестивале гандбола в Санкт-Петербурге

Спортсмены из Чехова победили на фестивале гандбола в Санкт-Петербурге

Две команды по гандболу из Чехова успешно выступили на фестивале в Санкт-Петербурге. Воспитанники школы олимпийского резерва завоевали золото, а дети из учреждения дополнительного образования «Витязь» — третье место.

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