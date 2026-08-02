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Царьград

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Учёные выявили связь частых ОРВИ в детстве с риском экземы

Учёные выявили связь частых ОРВИ в детстве с риском экземы

Учёные установили, что частые простуды в раннем детстве могут повышать риск развития экземы. Исследователи изучили влияние инфекций на иммунитет малышей, связывая увеличение заболеваний кожи с генетическими и экологическими факторами.

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