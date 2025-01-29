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Владимирские новости

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В Муроме су постановил возместить моральный вред пассажиру автомобиля

В Муроме су постановил возместить моральный вред пассажиру автомобиля

Установлено, что в ноябре 2021 года на территории Ивановской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средствМуромским городским судом частично удовлетворен иск о компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

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