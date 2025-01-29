В Муроме су постановил возместить моральный вред пассажиру автомобиля

Установлено, что в ноябре 2021 года на территории Ивановской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средствМуромским городским судом частично удовлетворен иск о компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.