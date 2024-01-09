Разгром и драп за Днепр — перспективы ВСУ в 2024 году глазами зарубежных экспертов

Запад начинает подсчитывать, сколько бандеровцев осталось в его распоряжении Александр Ситников На фото: украинские военные (Фото: ТАСС/AP) Западные эксперты задаются вопросом «Как будет развиваться российско-украинский конфликт в 2024 году?» В целом прогнозы для Зе-команды неутешительные.