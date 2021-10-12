В Казани на ул. Гвардейская введены временные ограничения движения транспортных средств

В связи с проведением технических работ по строительству Вознесенского тракта на пересечении улиц Гвардейская и Аметьевская магистраль ориентировочно до 19 октября 2021 года внесены следующие изменения в организации дорожного движения: запрещен поворот налево с улицы Гвардейская при движении со стороны улицы Даурская в направлении Аметьевской магистрали; запрещен поворот налево с Аметьевской магистрали при движении со стороны Проспекта Универсиады в направлении улицы Аделя Кутуя.