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В Казани на ул. Гвардейская введены временные ограничения движения транспортных средств

В связи с проведением технических работ по строительству Вознесенского тракта на пересечении улиц Гвардейская и Аметьевская магистраль ориентировочно до 19 октября 2021 года внесены следующие изменения в организации дорожного движения:  запрещен поворот налево с улицы Гвардейская при движении со стороны улицы Даурская в направлении Аметьевской магистрали;  запрещен поворот налево с Аметьевской магистрали при движении со стороны Проспекта Универсиады в направлении улицы Аделя Кутуя.

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