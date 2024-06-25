Трамп заявил, что его пытали в американской тюрьме

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, который в настоящее время ожидает вынесения решения суда о назначении ему наказания по обвинению в подлоге документов, заявил, что ранее уже подвергался пыткам в пенитенциарном учреждении штата Джорджия.
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