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Трамп заявил, что его пытали в американской тюрьме

Трамп заявил, что его пытали в американской тюрьме

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, который в настоящее время ожидает вынесения решения суда о назначении ему наказания по обвинению в подлоге документов, заявил, что ранее уже подвергался пыткам в пенитенциарном учреждении штата Джорджия.

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