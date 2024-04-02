Shot: экс-участнице «Дома-2» Кпадону накануне смерти провели операцию на легких

Бывшая участница «Дома-2» Либерж Кпадону в феврале перенесла хирургическое вмешательство на легких. Предположительно, она могла скончаться из-за осложнения после операции или в результате алкогольной интоксикации, сообщил Telegram-канал Shot.
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