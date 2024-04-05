Украина в центре напряжения: новые законы о мобилизации вызывают тревогу Елена ГалицкаяПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал три закона о мобилизации, вызывая волнение и обсуждения как внутри страны, так и за ее пределами.
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