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FTimes

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Украина в центре напряжения: новые законы о мобилизации вызывают тревогу

Украина в центре напряжения: новые законы о мобилизации вызывают тревогу

Украина в центре напряжения: новые законы о мобилизации вызывают тревогу Елена ГалицкаяПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал три закона о мобилизации, вызывая волнение и обсуждения как внутри страны, так и за ее пределами.

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