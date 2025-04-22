ТАСС: оккупанты ВСУ рассматривали монастырь в курском Горнале как военный объект

В российских силовых структурах заявили агентству ТАСС, что украинские оккупанты воспринимали комплекс сооружений в монастыре в населённом пункте Горналь в Курской области только в качестве военного объекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии