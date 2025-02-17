Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от службы в ВСУ четыре раза

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) в многократном уклонении от службы в армии.
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