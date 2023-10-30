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Фатальная неизбежность. О военном разгроме Украины

Фатальная неизбежность. О военном разгроме Украины

© РИА Новости . Станислав Красильников Неоднократно замечено, что ВСУ постоянно совершают одну и ту же ошибку: объявляют некий населённый пункт (Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевку) "крепостью" и пытаются удерживать его до последней возможности Огромное количество «военных специалистов» из интернета, прочитавших в своей жизни даже не одну книгу, а одну статью (написанную таким же «специалистом») и даже отставных военных (из тех, что на службе «командовали» газетами, журналами, складами и приёмными больших начальников) регулярно объясняют такую тактику тем, что находящиеся в обороне, мол, теряют как минимум в три — а то и в пять — раз меньше, чем наступающие.

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