Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет

Одному из самых мощных актеров Голливуда Кристиану Бэйлу 30 января исполнилось 50 лет. Любовь режиссеров и восхищение публики он завоевал благодаря своей способности перевоплощаться: Бэйл может резко похудеть или набрать мышечную массу, имитировать разные акценты и органично смотреться и в вестерне, и в фильме про супергероев, и в исторической драме.