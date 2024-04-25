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Мария Захарова объяснила вето РФ на проект резолюции США и Японии о космосе

Мария Захарова объяснила вето РФ на проект резолюции США и Японии о космосе

Россия и Китай выступили против резолюции США и Японии о запрете размещения оружия в космосе, поскольку это могло бы привести к созданию новых правовых обязательств в области космической безопасности, противоречащих уже действующим международным договорам.

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