Аккумулятор на 8100 мА•ч, которого хватит на много лет, и максимальная защита IP69K — за $255. Представлен Honor 600S 5G

Новый аппарат среднего класса сочетает экран 120 Гц, чип Snapdragon 4 Gen 4, ИИ-функции и корпус, защищенный от воды, пыли и падений Honor представила новый смартфон среднего класса Honor 600S 5G, сделав ставку на огромную батарею, прочный корпус и набор ИИ-функций.
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