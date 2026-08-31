«Устали выживать»: украинцы возмутились предложением заменить супермаркеты огородом

На Украине разразился скандал из-за слов экономиста о соленьях и пустых полках в магазинах.Заявление экономиста Олега Пендзина о том, что украинцы могут обойтись без супермаркетов благодаря огородам и домашней консервации, вызвало резонанс и гневные комментарии в социальных сетях.