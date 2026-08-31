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Царьград

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«Устали выживать»: украинцы возмутились предложением заменить супермаркеты огородом

«Устали выживать»: украинцы возмутились предложением заменить супермаркеты огородом

На Украине разразился скандал из-за слов экономиста о соленьях и пустых полках в магазинах.Заявление экономиста Олега Пендзина о том, что украинцы могут обойтись без супермаркетов благодаря огородам и домашней консервации, вызвало резонанс и гневные комментарии в социальных сетях.

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