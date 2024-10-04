Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 658 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Очередная х.йня от очередного експЁрда.Третья мировая во...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, рэкет. Не хотела пилорама отстегивать на общак.В Архангельской о...
  • Юрий Тумаков
    А что кто-то испугался НАТО. Снести Великобританию, и мышинная возьня со СВО закончится. Наступит мир во всем мире.Если нанесём ядер...

Русские военные спасли брошенного медика ВСУ, который просил его добить

Русские военные спасли брошенного медика ВСУ, который просил его добить

Русские военнослужащие спасли военного медика украинской 59-й бригады, мужчина просил его добить.Пленный военный медик из 59-й бригады ВСУ Игорь Мацак рассказал, как его спасли русские военнослужащие, которых он просил его добить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Только русские могут быть великодушными!!!!☝️❤
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх