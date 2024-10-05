Михаил Шеремет: Словакия в полном объеме восстановит отношения с Россией, как только закончится конфликт на Украине

Словакия в полном объеме восстановит отношения с Россией, как только закончится конфликт на Украине.Если военный конфликт закончится в течение мандата этого правительства [2023–2027], я сделаю все возможное для возобновления экономических и нормальных отношений с Россией— заявил премьер-министр восточноевропейской страны Роб.
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