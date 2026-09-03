Беспилотную систему перевозки грузов в Китай создадут в Забайкалье за 22 млрд руб.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), корпорация "Мосстройтранс" и правительство Забайкальского края в четверг, 3 сентября 2026 года, подписали соглашение о создании беспилотной трансграничной транспортной системы для перевозки контейнеров между Россией и Китаем.