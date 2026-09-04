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Депутат сейма Польши залаял во время выступления вице-премьера

Депутат сейма Польши залаял во время выступления вице-премьера

Депутат польского сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» Доминика Хоросиньская начала лаять во время выступления вице-премьера и главы Минобороны страны Владислава Косиняка-Камыша.

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