В РФ захотели ограничить доступ к услуге каршеринга лицам до 21 года

С инициативой выступил Ярослав Нилов Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил ограничить доступ к услуге каршеринга лицам в возрасте до 21 года.
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