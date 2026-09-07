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Мировое обозрение

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Княгиня Ольга стала символом кампании ВСУ по набору женщин в подразделения БПЛА

Княгиня Ольга стала символом кампании ВСУ по набору женщин в подразделения БПЛА

Сухопутные войска Украины запустили необычную агитационную кампанию по привлечению женщин в подразделения ударных беспилотников, взяв за образ историческую фигуру княгини Ольги.

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