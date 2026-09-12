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Военное обозрение

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Как ОКБ Микояна и Сухого пришли к крылу изменяемой стреловидности

Как ОКБ Микояна и Сухого пришли к крылу изменяемой стреловидности

У советских конструкторов 1960-х было мало времени на ошибки: оба КБ — Микояна и Сухого — испытали схемы с подъёмными двигателями, но серийное развитие получили варианты с изменяемой стреловидностью крыла (КИС).

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