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Папа Римский пожелал молодым россиянам быть «творцами мира среди конфликтов»

Папа Римский пожелал молодым россиянам быть «творцами мира среди конфликтов»

Папа Римский Франциск пожелал молодым гражданам Российской Федерации быть «творцами мира среди конфликтов».

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Комментарии
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Роман Маннанов
А он не объяснил, что орды неофитов его паствы, особенно шляхетской национальности, рвутся и участвуют в этом конфликте, именуемом СВО, принимая участие в истреблении адресатов сего послания?
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