Аргументы неделиОбществоПодписатьсяПапа Римский пожелал молодым россиянам быть «творцами мира среди конфликтов»Папа Римский Франциск пожелал молодым гражданам Российской Федерации быть «творцами мира среди конфликтов».Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииРоман МаннановА он не объяснил, что орды неофитов его паствы, особенно шляхетской национальности, рвутся и участвуют в этом конфликте, именуемом СВО, принимая участие в истреблении адресатов сего послания?Ответить10 час.
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