Высокопоставленный сотрудник ФНС сознался в получении особо крупной взятки

Заместителю руководителя отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции (МИ) Федеральной налоговой службы (ФНС) России по крупнейшим налогоплательщикам №3 Виталию Ивахнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии