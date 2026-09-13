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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радмир Габдуллин: «Точно знаю, что наших спортсменов ждут на Олимпиаде. Процесс возвращения будет продолжаться»

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин заявил, что в World Aquatics и European Aquatics рады возвращению российских спортсменов на турниры.

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