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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Түбән Новгород татарлары Бозлау авылында кәбестәгә багышланган библиокафе үткәрде

Түбән Новгород татарлары Бозлау авылында кәбестәгә багышланган библиокафе үткәрде

Түбән Новгород өлкәсе татарлары төбәк милли-мәдәни автономиясе каршындагы «Ак калфак» клубы эше кысаларында өлкәнең Спасское районы Бозлау авылы китапханәсендә «Бездә кәбестә пирогы пешерү йоласы бар» дигән библиокафе үткәрделәр.

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