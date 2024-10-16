Түбән Новгород татарлары Бозлау авылында кәбестәгә багышланган библиокафе үткәрде

Түбән Новгород өлкәсе татарлары төбәк милли-мәдәни автономиясе каршындагы «Ак калфак» клубы эше кысаларында өлкәнең Спасское районы Бозлау авылы китапханәсендә «Бездә кәбестә пирогы пешерү йоласы бар» дигән библиокафе үткәрделәр.
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