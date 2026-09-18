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Козлов о 2:0 с «Нефтехимиком»: «Хорошая самоотдача, сделали правильные выводы после прошлого матча. Вязовой молодец, заработал «сухарь»

Главный тренер « Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги матча с « Нефтехимиком » (2:0). – Хорошая самоотдача.

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