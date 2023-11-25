Женские чулки для ремонта авто и другие лайфхаки из СССР, которые сегодня мало кто знает

Большинство интересных лайфхаков возникает как результат находчивости и смекалки человека. Именно так появлялись хозяйственные секреты советских времен, когда дефицит заставлял людей искать замену недостающим товарам.
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