Наталья Полушкина: Выборы депутатов в Государственную думу — это важное событие для каждого гражданина

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки СВО «Защитники Отечества» в Смоленской области Наталья Полушкина поделилась своим мнением о том, насколько важно и необходимо принимать участие в выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, которые проходят по всей стране с 18 по 20 сентября: «В эти дни проходят выборы депутатов в Государственную думу.