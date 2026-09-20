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Смоленская Газета

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Наталья Полушкина: Выборы депутатов в Государственную думу — это важное событие для каждого гражданина

Наталья Полушкина: Выборы депутатов в Государственную думу — это важное событие для каждого гражданина

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки СВО «Защитники Отечества» в Смоленской области Наталья Полушкина поделилась своим мнением о том, насколько важно и необходимо принимать участие в выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, которые проходят по всей стране с 18 по 20 сентября: «В эти дни проходят выборы депутатов в Государственную думу.

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