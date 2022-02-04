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Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ

Чемпионы мира и Европы в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире зимних Олимпийский игр в Пекине.

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