Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 644 подписчика

«Она тает, а он молчит»: почему роман Пеговой шокирует россиян. Нет права на счастье?

«Она тает, а он молчит»: почему роман Пеговой шокирует россиян. Нет права на счастье?

Этот визуальный диссонанс разделил зрительскую аудиторию на два непримиримых лагеря. Одни умиляются и верят в сказку, другие — настороженно щурятся, пытаясь разглядеть подвох в этой красивой истории, которая началась прямо на съёмках исторического сериала «Царская прививка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии