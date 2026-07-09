«Она тает, а он молчит»: почему роман Пеговой шокирует россиян. Нет права на счастье?

Этот визуальный диссонанс разделил зрительскую аудиторию на два непримиримых лагеря. Одни умиляются и верят в сказку, другие — настороженно щурятся, пытаясь разглядеть подвох в этой красивой истории, которая началась прямо на съёмках исторического сериала «Царская прививка».