Национальная пенсионная служба Кореи увеличивает прокси-инвестиции в Bitcoin

Национальная пенсионная служба Южной Кореи пересмотрела стратегию инвестирования. Новая доктрина предусматривает сдвиг в сторону технологических акций: Фонд значительно увеличил инвестиции в акции технологических компаний, особенно связанных с искусственным интеллектом (ИИ).
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