"Известия": в России цены на смартфоны выросли на 15%

Смартфоны в России за первые три квартала 2024 года подорожали на 12–15%. Об этом пишут "Известия". По данным, которые предоставили импортеры и розничные продавцы электроники, средняя цена на новый гаджет выросла с 21,2 до 23,9 тыс.
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