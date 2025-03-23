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Китайские ученые предложили построить гигантский телескоп на обратной стороне Луны

Китайские ученые предложили построить гигантский телескоп на обратной стороне Луны

Схема работы массива радиотелескопов на Луне / © Handout Массив будет состоять из 7,2 тысячи антенн. Он разместится на площади 30 квадратных километров, что позволит обнаружить сверхдлинноволновые космические сигналы, поглощаемые атмосферой Земли, которые имеют ключевое значение для изучения ранней Вселенной, особенно периода до появления первых звезд.

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