Олигархи выторговывают себе процент под видом заботы о «социальной справедливости»

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал российские власти ограничить планируемую прогрессивную ставку НДФЛ максимум 18% и рассмотреть возможность снижения суммы НДФЛ шаги в этом прогрессе.
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