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Ажурный Жук попал на видео

Ажурный Жук попал на видео

Этот Volkswagen Beetle был замечен в Лос-Анджелесе и получил одобрение от пешеходов и водителей. Выглядит мило, но в комментариях пользователи задаются вопросами: что будет с вашим автомобилем при малейшем столкновении, а если пойдёт дождь, и что, выходит, кондиционер там вообще не нужен, а как будет выглядеть одежда водителя после часа езды на таком транспортном средстве? Но, может, просто не стоит подходить к этому Жуку настолько утилитарно, а рассматривать его как произведение искусства на колесах? И тогда все встает на свои места.

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