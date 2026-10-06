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Царьград

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В колонию в Прикамье пытались перебросить 9 телефонов с помощью пушки

В колонию в Прикамье пытались перебросить 9 телефонов с помощью пушки

В посёлке Всесвятском Чусовского округа сотрудники колонии строгого режима №10 обнаружили у внешней запретной зоны три бутылки, подготовленные для переброса через ограждение самодельной пневмопушкой.

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