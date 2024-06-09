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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Потолок зарплат в НХЛ увеличится до 88 млн долларов в сезоне-2024/25

В следующем сезоне потолок зарплат в лиге будет увеличен на 4,5 млн долларов – до 88 млн долларов против 83,5 млн в текущем сезоне.

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