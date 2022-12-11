Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«ПСЖ» вмешался в переговоры «Барсы» с Канте. В «Челси» хавбек не останется

«ПСЖ» вмешался в переговоры «Барсы» с Канте. В «Челси» хавбек не останется

«ПСЖ» и «Барселона» хотят подписать Нголо Канте на правах свободного агента. Как пишет Diario Sport, в последние недели французский клуб ускорил переговоры с 31-летним полузащитником.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх