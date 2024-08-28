Кубанскую пшеницу, собранную в этом году, признали высоконатурным зерном

Кубанскую пшеницу, собранную в этом году, признали высоконатурным зерномНовороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовал 9,6 миллионов тонн зерна нового урожая, выращенного на полях Краснодарского края.
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