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Живая Кубань

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Кубанскую пшеницу, собранную в этом году, признали высоконатурным зерном

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Кубанскую пшеницу, собранную в этом году, признали высоконатурным зерномНовороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовал 9,6 миллионов тонн зерна нового урожая, выращенного на полях Краснодарского края.

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