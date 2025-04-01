Жилой дом был поврежден в ходе атаки БПЛА в Курске

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Ночью 2 апреля беспилотники атаковали Курск. Обломки сбитого БПЛА упали на крышу одного из многоквартирных домов, в результате чего здание было повреждено, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.