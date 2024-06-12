Русская весна
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Русская весна

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Наступление к Харькову: Группировка «Север» штурмует Волчанск и уничтожает врага (ВИДЕО)

Наступление к Харькову: Группировка «Север» штурмует Волчанск и уничтожает врага (ВИДЕО)

Армия России продолжает наступать на харьковском направлении, ожесточенные бои идут в Волчанске: штурмовые подразделения группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются в районе Агрегатного завода и полностью заняли очередное здание.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
250м = 240 боевиков! Вся земля усыпана телами!
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