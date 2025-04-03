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Что будет, если Солнце взорвется

Что будет, если Солнце взорвется

Когда взорвется Солнце? Эволюция Солнца  Что будет, если Солнце взорвется? Что произойдёт с Солнцем? Интересные факты о Солнце Когда взорвется Солнце? Фото: BankBever/Shutterstock/FOTODOM Изучив вспышки на Солнце в 2024 году и в начале 2025-го, большинство ученых пришли к выводу, что периоды максимальной активности светила миновали 2024-2025 годы проходят под знаком необычайной солнечной активности.

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