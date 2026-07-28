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Миллиарды на удачу. Россияне забрали 31,5 млрд рублей в лотереях "Столото"

Миллиарды на удачу. Россияне забрали 31,5 млрд рублей в лотереях "Столото"

В статистику вошли призы по всем основным тиражам, включая "Русское лото", "Жилищную лотерею" и числовые лотереи В первой половине 2026 года участники всероссийской государственной лотереи "Столото" выиграли в общей сложности 31,5 миллиарда рублей, сообщили аналитики РИА Новости.

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