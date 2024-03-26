# Чернильница Знаете, я уже очень давно не смотрю телевизор, единственное исключение когда приезжаю к старушке маме и мы пьем чай и беседуем под монотонное бубнение ТВ.
Русская община рассказала о замещении русских врачей иностранцами, гинекологов в том числе
Комментарии
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Александр Петров
Во времена СССР я не видел ни одного врача маструбека они в то время сидели у себя в чайхане курили свою бодягу и пили чай..
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54 мин.
Александр Петров
напомни всем русским про 282 статью а они пусть по всей России устраивают следующие "антироссийскую агитацию" Норд ост, Крокус не хотите ли вы там поучаствовать и защитить от русских маструбеков?
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50 мин.
Владимир Алтайцев
Бляьь,да откуда столько нацистов припёрло на сайт? Что ни автор, то смердит нацизмом и ложью. Куда катится Россия?
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49 мин.
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