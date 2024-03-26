Русская община рассказала о замещении русских врачей иностранцами, гинекологов в том числе

Александр Петров Во времена СССР я не видел ни одного врача маструбека они в то время сидели у себя в чайхане курили свою бодягу и пили чай..

Александр Петров напомни всем русским про 282 статью а они пусть по всей России устраивают следующие "антироссийскую агитацию" Норд ост, Крокус не хотите ли вы там поучаствовать и защитить от русских маструбеков?