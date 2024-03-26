Медвежий угол
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Медвежий угол

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Русская община рассказала о замещении русских врачей иностранцами, гинекологов в том числе

Русская община рассказала о замещении русских врачей иностранцами, гинекологов в том числе

# Чернильница   Знаете, я уже очень давно не смотрю телевизор, единственное исключение когда приезжаю к старушке маме и мы пьем чай и беседуем под монотонное бубнение ТВ.

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Комментарии
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Александр Петров
Во времена СССР я не видел ни одного врача маструбека они в то время сидели у себя в чайхане  курили свою бодягу и пили чай..
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54 мин.
Александр Петров
напомни всем русским про 282 статью а они пусть по всей России устраивают следующие &quot;антироссийскую агитацию&quot; Норд ост, Крокус не хотите ли вы там поучаствовать и защитить от русских маструбеков?
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50 мин.
Владимир Алтайцев
Бляьь,да  откуда столько нацистов  припёрло  на сайт? Что ни автор, то смердит нацизмом  и ложью. Куда катится  Россия?
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49 мин.

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