За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщает Министерство обороны РФ, большинство ударов были осуществлены Брянской и Белгородской областям.
ВСУ активизировали удары по энергообъектам России
Комментарии
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Тамара Кукушкина
А мы до 20 апреля будем терпеть.
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19 час.
ВС
Валерьян Смогловский
До. 20.сожгут.все.что.можно.и.нельзя а. Гуманисты. И. МО. Сидят. Ждут. Как. БЫ. Их. Не. Осудили. Порядочность. Прждевсего. На. Своих. Плевать. Мы. Всю. Жизнь. Так. Живём. Отдай. Жену. Дяде. А. Сам. Иди. К. Бляди
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18 час.
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