В эту субботу 17 октября произойдут изменения на ряде автобусных маршрутов. Для 310 и 387, социальных маршрутов 137, 640 и 798, а также пригородного маршрута проекта «Москва — область» 1358 добавится остановка «Строгинский мост».
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